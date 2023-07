Ralph Lauren, ecco la collezione esclusiva per il team G2 esports

L'organizzazione di eSport europea G2 Esports e l'iconico marchio di moda americano Ralph Lauren hanno svelato una nuova collezione di abbigliamento in edizione limitata.

13-07-2023 13:17

Il nuovo merch in edizione limitata

La squadra di League of Legends di G2 Esports farà il suo debutto ufficiale indossando i capi della collezione durante i LEC Summer Playoffs, che si terranno il 15 luglio. La collaborazione ha dato vita a una vasta gamma di prodotti, tra cui t-shirt, polo, felpe con cappuccio, tute e cappellini, tutti contraddistinti dal distintivo G2/Ralph Lauren. I fan potranno acquistare gli articoli della collezione esclusiva direttamente dal sito web dell’organizzazione a partire dal 15 luglio.

Non è la prima volta che G2 Esports si unisce a Ralph Lauren per una collaborazione di successo. Nel giugno 2021, le due aziende hanno stretto una partnership che ha portato a una serie di attività coinvolgenti, comprese campagne globali su piattaforme come Twitch e TikTok.

Un nuovo modo di intercettare i consumatori

Le partnership nel mondo degli eSport sono diventate sempre più comuni negli ultimi anni, con molte organizzazioni che si uniscono a brand rilevanti in diverse industrie. Queste collaborazioni offrono molteplici vantaggi sia per le aziende che per i partner. Le organizzazioni ottengono sostegno finanziario, visibilità di marca e l’opportunità di offrire ai propri fan prodotti o esperienze esclusive.

D’altra parte, i partner possono accedere a un pubblico giovane e coinvolto, creando un’associazione positiva con l’esport e raggiungendo nuove fasce di consumatori. Le partnership possono spaziare da collaborazioni nell’abbigliamento e nell’industria della moda, come quella tra G2 Esports e Ralph Lauren, a legami con brand nel settore alimentare, delle bevande, della tecnologia o dell’intrattenimento

Esperienze e offerte migliori

Nel corso del 2023, G2 Esports ha continuato a consolidare la sua posizione di punta come una delle principali organizzazioni di esport in Europa. Ad esempio, a maggio ha annunciato partnership significative con marchi come Jägermeister e il sito di skin gambling e trading CSGORoll, anche se quest’ultimo accordo ha sollevato alcune critiche. Oltre a Ralph Lauren, G2 Esports può vantare una solida lista di dieci partner. Tra questi vi sono brand di grande rilievo come Red Bull, Spotify e Mastercard.

Sabrina Ratih, Chief Operating Officer di G2 Esports, ha commentato con entusiasmo la collaborazione: “Siamo davvero emozionati di annunciare questa collezione con Ralph Lauren. Presso G2, le partnership sono finalizzate a creare esperienze e offerte migliorate per i nostri consumatori, avvicinare i fan al marchio e attrarre nuove audience. Questa collaborazione incarna tutti questi obiettivi e molto altro ancora”.