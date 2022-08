Ramsey, dopo la Serie A esperienza in Ligue 1

01-08-2022 22:56

Aaron Ramsey ci ha messo tanto a trovare una soluzione per uscire dal contratto che lo legava alla Juventus, ma ben poco a trovare una nuova sistemazione da svincolato.

L’ex Arsenal è stato infatti annunciato ufficialmente come un nuovo giocatore del Nizza. La società della Costa Azzurra ha scelto di scommettere sulle qualità e l’esperienza del gallese, liberato pochi giorni fa dalla Juve.

Una curiosità: nel video di presentazione pubblicato dai nizzardi, figurano solamente immagini di Ramsey ai tempi dell’Arsenal. Totalmente ‘cancellati’ i suoi tre anni in bianconero, probabilmente su richiesta del giocatore stesso. O forse – diremmo noi, con un pizzico di cattiveria – perché a Torino in tre anni non è mai stato in grado di giocare ai livelli che era lecito aspettarsi, complici gli svariati problemi fisici patiti.

Oltre al video, riportiamo il comunicato del Club francese: “Dopo l’ingaggio di giovani elementi (Bulka, Bouanani, Ilie, Beka Beka), questa volta è il turno di un uomo di esperienza. Un leader talentuoso e carismatico: Aaron Ramsey”.