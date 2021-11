Rangnick nuovo tecnico ad interim del Manchester United: è ufficiale

29-11-2021 13:47

Il Manchester United ha scelto l’allenatore che guiderà la squadra fino al termine della stagione in corso: sarà Ralf Rangnick il punto di riferimento in panchina per Cristiano Ronaldo e compagni, dopo il breve interregno di Carrick e il triennio dell’esonerato Solskjaer.

Il 63enne tedesco avrà dunque un incarico ad interim e traghetterà la squadra fino a maggio, quando verrà nominato il nuovo manager in pianta stabile con cui iniziare un progetto a lungo termine.

Un entusiasta Rangnick ha rilasciato ai microfoni del sito ufficiale del club le prime parole da allenatore del Manchester United.

“Sono felice e concentrato, voglio rendere questa stagione un successo per la società. La squadra ha grande talento, c’è il giusto mix tra gioventù ed esperienza. Tutti i miei sforzi per i prossimi 6 mesi saranno rivolti ad aiutare questi giocatori ad esprimere il loro potenziale, sia dal punto di vista individuale che collettivo. Non vedo l’ora anche di stabilire gli obiettivi a lungo termine su base consulenziale”.

Rangnick, infatti, alla fine di questo incarico resterà comunque al Manchester United in veste di consulente per ulteriori due stagioni.

Reduce dal ruolo di capo dello sport e dello sviluppo in seno al Lokomotiv Mosca in Russia, Rangnick ha lavotato come responsabile dello sport e dello sviluppo calcistico per il gruppo Red Bull fino a luglio 2020.

La sua ultima esperienza in panchina risale ormai alla stagione 2018/2019 al Lipsia, condotto al terzo posto in Bundesliga e in finale di Coppa di Germania, persa contro il Bayern Monaco. In passato è stato molto vicino al Milan, prima che il club rossonero optasse per la conferma definitiva di Stefano Pioli.

