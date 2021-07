Ranieri: "De Bruyne la mente, Lukaku il braccio. Hazard invece è la poesia"

Tra poco più di 24 ore Italia e Belgio scenderanno in campo per cercare di guadagnare il pass alle semifinali di Euro 2020.

L’adrenalina sale per la sfida dell’Allianz Arena: in casa azzurra pochi dubbi di formazione, mentre tra i belgi tiene banco la presenza o meno di due assi come Hazard e De Bruyne.

“La sfida più aperta dei quarti è proprio la nostra, Belgio-Italia: la numero 1 del ranking Fifa contro la squadra che ha mostrato il miglior calcio di questo Europeo”. Inizia così l’analisi di Claudio Ranieri, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, in merito a Euro 2020: “Contro l’Austria, l’Italia si è trovata in difficoltà, ma ha saputo fare blocco e reagire: sono processi di crescita che aiutano un gruppo a migliorare. Il Belgio ha nella compattezza la sua forza.

I difensori non sono veloci e allora Martinez ha stretto le linee, per aiutare la fase di copertura e di filtro. Poi ci sono il braccio, la mente e aggiungo anche la poesia. De Bruyne è la mente. Lukaku che sta disputando uno splendido europeo è il braccio. La poesia è Hazard. Un fuoriclasse e un ragazzo d’oro al quale sono particolarmente legato per quel gol che realizzò al Tottenham cinque anni fa, permettendo al mio Leicester di diventare campione d’Inghilterra”.

Appuntamento quindi per domani sera alle ore 21.00 a Monaco di Baviera: arbitro dell’incontro lo sloveno Slavko Vincic

