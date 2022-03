Ranieri: "Sono tifoso della Roma e auguro migliori fortune a Mourinho"

16-03-2022 16:38

Claudio Ranieri, allenatore della Roma dal 2009 al 2011, con una parentesi da traghettatore nella stagione 18-19, ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero, nel corso della quale ha parlato del derby capitolino che andrà in scena allo stadio Olimpico domenica alle 18:00. Queste le parole del tecnico: “Sono un tifoso della Roma e auguro le migliori fortune a Mourinho. In questo momento penso però anche alla Sampdoria. Ho lasciato un pezzo di cuore a Genova”. Ranieri, che non ha mai nascosto la sua fede giallorossa, nel corso della sua esperienza sulla panchina della Roma, ha un bilancio di quattro vittorie su quattro nei derby giocati contro la Lazio.

OMNISPORT