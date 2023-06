Il tecnico del Cagliari ha parlato dopo la promozione in Serie A

12-06-2023 20:28

Claudio Ranieri ha rilanciato le ambizioni del Cagliari durante la festa per la promozione in Serie A dei sardi: “E’ stata una missione difficile, per questo ho chiesto ai tifosi di starci vicino”.

“Grazie ai giocatori perché non hanno mai mollato, mi hanno seguito passo passo perché avevano un obiettivo da raggiungere. Mi auguro di fare bene anche il prossimo anno”.