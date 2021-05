Ranking Atp, Musetti entra nella top 80

Nessuna variazione nella top ten del ranking Atp alla vigilia del secondo Slam della stagione, il Roland Garros, in programma dal 30 maggio al 13 giugno.

L’unica novità nelle prime posizioni è il balzo di cinque posti del norvegese Casper Ruud, salito al numero 16 dopo la vittoria nel torneo di Ginevra.

In Svizzera si è ottimamente comportato anche Lorenzo Musetti, fermatosi solo in semifinale contro Stefanos Tsitipas. Proprio grazie a questo exploit il tennista toscano è entrato per la prima volta in carriera tra i primi 80 della classifica, guadagnando dieci posizioni e salendo al numero 76.

Musetti diventa quindi il quinto miglior italiano in classifica, sopravanzando Lorenzo Travaglia, ora al numero 77 dopo aver perso una posizione.

Stabile Matteo Berrettini in nona posizione, ne perde due Jannik Sinner, che scende dal 17° al 19° posto. Sonego è n° 28, davanti a Fabio Fognini. Nella top 100 anche Salvatore Caruso (81), Gianluca Mager (85) e Andreas Seppi (95).



OMNISPORT | 24-05-2021 11:26