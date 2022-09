Ranking ATP, Sonego vola e "trascina" Sinner

26-09-2022 19:06

Una sola variazione nella top ten del ranking ATP per l’ultima settimana di settembre.

La sconfitta in semifinale a Metz costa infatti a Hubert Hurkacz, superato da Lorenzo Sonego poi vincitore del torneo, l’uscita dalla top 10 a favore di Jannik Sinner.

“Gioco di squadra” quindi per il tennis azzurro, mentre è proprio dello stesso Sonego il balzo più rappesentativo della settimana: il terzo titolo in carriera ha fatto passare il torinese dal 65° al 45° posto, superando tra gli altri anche Fabio Fognini, che ha perso tre posizioni scivolando al 67° posto.

Sempre al comando Carlos Alcaraz davanti a Casper Ruud e Rafa Nadal, 15° Matteo Berrettini, 30° Lorenzo Musetti.

Per quanto riguarda la ‘Race’ che assegna i posti per le Atp Finals di novembre a Torino, Sinner e Berrettini restano in corsa, rispettivamente al 13° e 14° posto, rispettivamente con 2225 e 2220. Il tempo stringe, ma la rincorsa è ancora possibile: Auger-Aliassime (7°), Fritz (10°) e Carreno Busta (11°) le “lepri” da inseguire.