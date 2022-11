Ranking FIBA, scintille tra USA e Spagna

20-11-2022 14:32

Il primo posto nel Ranking FIBA, che valuta i risultati degli ultimi 8 anni, ha incoronato la Spagna di Sergio Scariolo, che ha fatto seguire alla vittoria del Mondiale (2019) la vittoria dell’Europeo (2022): dopo 12 stagioni gli USA, vittoriosi nei due Mondiali precedenti (2010 – 2014) e nei tre Giochi Olimpici (2012 – 2016 – 2020), hanno ceduto così lo scettro, che ha valore più che altro simbolico, essendo la Nazionale e il campionato statunitense il punto di riferimento della pallacanestro; dopo l’Australia, che acciuffa il terzo gradino del podio, ci sono Argentina, Francia, Serbia, Slovenia, Lituania, Grecia, Italia, Germania e Repubblica Ceca.

L’italiano Sergio Scariolo, che alla guida delle Furie Rosse ha conquistato 4 Europei e il Mondiale cinese, si è detto felice: “Siamo orgogliosi di questo traguardo, anche se sappiamo che non durerà a lungo”. Il Mondiale in programma in estate tra Filippine, Giappone e Indonesia, che vedrà per la seconda volta di fila al via l’Italia, sarà un crocevia importante per ridefinire le posizioni e sono stati proprio gli statunitensi ad accendere le schermaglie col nuovo numero 1.

E’ l’account ufficiale di USA Basketball difatti a pubblicare un tweet tanto sintetico quanto beffardo in riferimento a quella che mediaticamente potrebbe apparire come la caduta degli dei: “LOL. That’s cute”; le armi Oltreoceano sono già affilate, dopo aver abdicato sul trono iridato a causa dallo stop imposto dalla Francia nei quarti di finale.