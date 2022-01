"Rapina a Madrid": il Valencia insorge, Piqué polemizza

09-01-2022 10:08

Ah, i social. Strumento importantissimo, se usato lucidamente: non sempre è così. Capita, a volte, di trovarsi di fronte a una tastiera in un momento di rabbia e lasciarsi andare: e nel calcio tutto questo avviene di frequente.

Nel weekend, in Liga, ad esempio, a perdere le staffe su Twitter è stato il Valencia, che in occasione della sfida contro il Real Madrid, dopo l’assegnazione del calcio di rigore in favore dei Blancos, si è sfogato con un post senza mezze misure pubblicato sull’account ufficiale.

“La rapina a Madrid comincia ad essere un po’ ripetitiva”, ha scritto, taggando il profilo della nota serie TV “La casa di carta”.

Non ci addentreremo nel discorso legato alla serie, evitando anche possibili spoiler: il messaggio è chiaro. La gara terminerà 4-1 per la formazione di Ancelotti con le doppiette di Benzema e di Vinicius.

A far discuter, però, è la risposta al tweet di Gerard Piqué, già al centro di un dibattito legato al suo ingaggio, che condividendo il post ha detto la sua, consigliando ironicamente al Valencia di lasciar perdere.

“Non lo dite troppo forte che poi vi penalizzano”.

I rapporti tra Piqué e il Real non sono mai stati idilliaci, complice la rivalità tra Blancos e blaugrana: il centrale difensivo spagnolo, attivissimo sui social, non ha perso tempo per farlo notare, una volta in più.

OMNISPORT