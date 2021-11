Rashford, che onore: ammesso nell'Ordine dell'Impero Britannico

09-11-2021 20:41

Marcus Rashford ha ricevuto uno dei riconoscimenti più importanti dell’Impero Britannico.

L’attaccante classe 1997 del Manchester United , infatti, è stato nominato MBE (Member of the Order of the British Empire) alla luce dell’impegno sociale profuso durante la pandemia da Coronavirus.

Il calciatore dei Red Devils si è distinto per il suo attivismo durante i mesi viziati dal lockdown muovendosi in prima persona per assicurare la distribuzione dei pasti scolastici gratuiti durante il periodo di restrizioni e garantendo che i bambini più bisognosi ricevessero tale servizio anche durante i mesi estivi.

Il riconoscimento gli è stato conferito nella giornata di lunedì direttamente dal Principe William .

OMNISPORT