Ravezzani: “Tutti i mali dell’Inter” e sui social è polemica

Quando i tre punti non bastano. In casa Inter la vittoria per 4-2 contro il Torino sta finendo per lasciare più strascichi e preoccupazioni di una sconfitta. Colpa delle “solite cose”: la formazione di Antonio Conte infatti non riesce proprio a liberarsi di alcuni difetti e finisce per ripresentarli ad ogni occasione.

Anche nella gara contro il Torino, i nerazzurri sono andati sotto. Hanno subito nel primo tempo, e solo quando si sono “liberati” del piano partita hanno cominciato a mettere in difficoltà la formazione avversaria puntando tutto sulla voglia e sulla capacità dei singoli.

L’analisi di Ravezzani

Il giornalista Fabio Ravezzani è tornato a parlare sui social della situazione in casa Inter con un tweet che ha generato un po’ di polemiche: “L’Inter non cresce nel gioco e questo preoccupa. Conte sbaglia la formazione, i giocatori e l’approccio. Solo quando si passa dagli schemi all’assalto crolla il fragile muro granata. Ma così non va. Barella sempre super, male Vidal. Eriksen messo in vendita da Marotta nel pre gara”.

La reazione dei social

I tifosi dell’Inter guardano con un po’ di preoccupazione a tutta la situazione e Giada fa notare: “La situazione Eriksen è identica a quella di Emre Can, bocciato da Sarri perché non adatto al suoi gioco: le prestazioni del tedesco erano deludenti perché non sentiva la fiducia dell’allenatore come Eriksen. Deve essere l’allenatore ad adattarsi ai giocatori non il contrario”.

Gli attacchi dei tifosi si rivolgono soprattutto ad Antonio Conte: “Ma perché nessun giornalista fa mai la domanda scomoda a Conte sul modulo tattico che non cambia mai neanche sotto tortura? 12 milioni euro e sa giocare solo con la difesa a 5?”. E sono tanti i tifosi che attaccano il modulo preferito dal tecnico giudicato poco adeguato e soprattutto l’elemento chiave che non permette a Eriksen di esprimere al meglio le sue potenzialità.

SPORTEVAI | 23-11-2020 08:20