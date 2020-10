Ravezzani assolve il Milan: "Il pari tutta colpa sua”

Dopo il pareggio con la Roma molti tifosi del Milan hanno espresso le proprie preoccupazioni sul web per l’assenza di Gigio Donnarumma, affetto da coronavirus e assente ieri nel match di San Siro. Il suo sostituto, il rumeno Tatarusanu, ha debuttato con la papera che è valsa il momentaneo 1-1 della Roma, firmato da Dzeko. E anche nei minuti seguenti non ha convinto a pieno tifosi e opinionisti.

Ravezzani incolpa Tatarusanu

Tra questi Fabio Ravezzani, che è addirittura arrivato ad attribuire alla prestazione dell’ex portiere della Fiorentina il risultato finale, nonostante gli altri due gol subiti dal Milan non siano stati di sua responsabilità.

“Buon Milan affossato da Tatarusanu – ha scritto Ravezzani su Twitter -. Non solo sbaglia quasi tutto, ma trasmette alla squadra una tensione pazzesca che porta a sbagliare perfino Ibra. Il problema preoccupa anche in prospettiva. Inesistenti i due rigori. Ma quello contro il Milan era fallo di Pedro. Pazzesco”.

Insomma, oltre alla prova pessima dell’arbitro Giacomelli, l’altro fattore che ha impedito al Milan di vincere è stato Tatarusanu. Una tesi, questa, che però convince solo in parte gli stessi tifosi del Milan, pur non teneri nei confronti del portiere rumeno.

I tifosi ricordano gli errori di Romagnoli

“Cioè Ibra alza la gamba a 3 metri ed è colpa di Tatarusanu che si trova 2 metri dietro ?”, domanda Alberto. “Ma sbaglia tutto cosa? Ha sbagliato un’uscita…”, sottolinea Nicola.

“Avessimo avuto un buon difensore e non Romagnoli manco ci si accorgeva della papera di Tatarusanu”, aggiunge Fabio, indicando il centrale come il vero responsabile dei problemi difensivi. Tesi simile per Chead: “Tatarusanu tra due partite non c’è più. Da anni il problema del Milan è continuare a credere che Romagnoli sia forte. Con un difensore e capitano così non potrà essere mai un grande Milan”.

Altri rossoneri sono d’accordo con Ravezzani. “Plizzari il post Donnarumma e non se ne parli più”, invoca Luca. “Forse è meglio che giochi Donnarumma senior”, il parere di Stefano che chiede a Pioli di sostituire il titolare con il fratello Antonio.

SPORTEVAI | 27-10-2020 11:45