Ibra, due gol non bastano: quanti sfottò sul web

Un gol da vero centravanti, un rigore trasformato e un costante pericolo per la difesa avversaria. Contro la Roma, Zlatan Ibrahimovic ha disputato un’altra grande partita, dimostrando ancora una volta di essere il vero trascinatore del Milan primo in classifica in serie A.

Due gol e una grande prova: applausi per Ibra

La prestazione dello svedese è stata sottolineata da tifosi e addetti ai lavori, soprattutto in relazione all’età di Ibra, che a 39 anni è ancora in grado di fare la differenza come quando era nel momento più alto della sua carriera.

“Pirotecnico 3-3 a San Siro tra Milan (restano primi) e Roma con mattatore Zlatan Ibrahimovic – ha scritto ad esempio Nicolò Schira su Twitter -. Altra doppietta per l’11 rossonero, che sale a quota 6 gol in 3 presenze. Lo svedese a 39 anni continua ad incantare all’incredibile media di un gol ogni 45 minuti”.

Agli elogi di Schira e di altri giornalisti e opinionisti, oltre che dei supporter rossoneri, fanno però eco gli sfottò dei tifosi delle altre squadre. Già, perché la gara di Ibrahimovic è stata macchiata da un solo errore, decisivo però in occasione del 3-3 della Roma: sull’angolo di Veretout, Ibra ha provato a ribattere svirgolando però il pallone, che è poi finito a Kumbulla, autore del pari giallorosso.

La macchia sottolineata dai tifosi anti-Milan

E sull’errore di Ibrahimovic i tifosi delle altre squadre hanno ironizzato attraverso i social network. “Anche assist per Ibra, che bravo!”, scrive su Twitter Lorenzo, tifoso dell’Inter. Anche un altro supporter nerazzurro, Douglas, batte sullo stesso tasto: “Hai dimenticato l’assist per Kumbulla”.

“Della partita di ieri sera mi è piaciuto moltissimo l’assist alla Bruce Lee di Ibrahimovic per Kumbulla”, il commento di Renzo. “Il passaggio di Ibrahimovic sul gol di Kumbulla è di una bellezza unica”, ironizza Marco.

“Ma l’assist di Ibra a Kumbulla è valido per il fantacalcio?”, domanda invece Gianni. Miky, infine, sottolinea come la doppietta dello svedese sia stata favorita anche dagli errori di Giacomelli: “Certo… se poi danno questi rigori al Milan Ibra arriverà pure a 40 gol!”.

SPORTEVAI | 27-10-2020 11:27