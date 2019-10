Ravezzani attacca l'arbitro e un nerazzurro, i tifosi insorgono

La Juventus vince a San Siro e convince anche la critica, che nel post gara e sui quotidiani oggi non fa che elogiare la prestazione degli uomini di Maurizio Sarri contro l’Inter. Sulla gara del Meazza s’è espresso anche Fabio Ravezzani, che da un lato sottolinea la crescita dei bianconeri (e di Cristiano Ronaldo), ma dall’altro rivolge severe critiche non solo all’uomo che avrebbe dovuto trascinare l’Inter, ma anche al direttore di gara.

IL TWEET. “La Juve vince con pieno merito. Grande partita di tutta la squadra con CR7 ispiratissimo”, ha twittato nel post gara il giornalista, che poi ha evidenziato le note dolenti. “Male Rocchi che tollera troppi falli interisti e non vede un rigore per parte. L’Inter fa quel che può, ma l’abulia di Lukaku preoccupa soprattutto per gli obiettivi stagionali futuri”.

Un commento, quello di Ravezzani, che non trova in sintonia gran parte dei suoi follower, sia di fede bianconera che nerazzurra. “Il rigore non visto da Rocchi sarebbe il tagliafuori di Bonucci su Lukaku? Ne fece uno pari pari Skriniar su Higuain in quel Inter Juve 2-3 . Così, per ricordare”, sottolinea lo juventino Simone.

Ma anche agli interisti Rocchi non è piaciuto: “Sono sempre in accordo con le sue analisi direttore – scrive Micheal – però questa volta sull’arbitro invece credo che abbia fatto un ottimo lavoro, ha fischiato poco e in stile europeo (la Fifa ne ha chiesto la proroga di un anno)… personalità totale”.

Kokomagno concorca: “Male Rocchi che ammonisce solo a fine partita, tra cui Barella per una simulazione che era fallo, Emre Can per una tacchettata al polpaccio da rosso. Arbitra all’inglese sulle poche ripartenze dell’Inter e fischia sempre quando cade giù uno della Juve. Due rigori su Lukaku, uno per la Juve”.

LA DIFESA DI LUKAKU. Ma i tifosi non sono d’accordo neanche sul giudizio sull’attaccante belga. “Lukaku non preoccupa… – spiega Giuseppe – non è ancora al top e poi con Conte può solo migliorare…”.

C’è anche chi, però, è in sintonia con Ravezzani e sfodera un paragone non proprio felice per l’Inter, come Nuragico: “Lukaku, voluto a tutti i costi da Conte, mi ricorda tantissimo la storia Mourinho–Quaresma!”.

SPORTEVAI | 07-10-2019 16:05