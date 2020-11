Ravezzani contro il bianconero: “Vergognoso”. È polemica sul web

Per molti tifosi della Juventus Paulo Dybala è diventato un vero problema e il gol del pareggio della Lazio, scaturito da un errore in fase di controllo dell’argentino, non ha fatto che alimentare il fronte di coloro che vorrebbero liberarsi della Joya.

Ravezzani attacca Dybala

Al di là della prestazione poco incoraggiante, Fabio Ravezzani ha invece sottolineato in termini assai negativi una “giocata” di Dybala già messa sotto accusa da diversi tifosi anti-Juve nelle ore successive al match dell’Olimpico.

“Sto rivedendo a Qui Studio A Voi Stadio la simulazione di Dybala al 94’ con la Lazio. Una cosa davvero vergognosa”, ha scritto il giornalista su Twitter, scatenando le reazioni di tifosi di ogni colore.

“Concordo ! La Juve dovrebbe intervenire, lede anche la sua immagine! Mi auguro che lo multino”, scrive Federico, tifoso della Juve a cui la poca sportività di Dybala non è piaciuta. “Questo commento le fa onore”, sottolinea Ravezzani.

I follower al giornalista: “Te ne accorgi ora?”

Un altro supporter bianconero, RicG, tenta invece la difesa di Dybala: “La Juve da visibilità… Se era un giocatore del Crotone ne avrebbe parlato? Così facendo sembra che solo Dybala sia un simulatore. In questo modo non fa informazione anzi il contrario. Se sbaglio me lo dica… Attendo risposta”.

Ravezzani sorvola, non i tifosi di fede differente da quella juventina, secondo cui l’osservazione del giornalista arriva tardi… “Dov’è la novità? Lui e Cuadrado sono anni che vanno avanti così”, scrive Simone. “Accorgersene a novembre 2020. Vaaaaa bene”, aggiunge Jacopo.

Anche Salvo la pensa allo stesso modo: “Ma perché tutta questa meraviglia solo perché è più evidente di altre volte… Ma guardate che lo fa più spesso di quanto pensiate, ogni volta che lo sfiorano, rotola a terra come se lo avessero falciato in pieno!”.

SPORTEVAI | 10-11-2020 11:25