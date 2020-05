Ravezzani contro lo juventino: è come Icardi

Non accenna a diminuire il clamore nel mondo del calcio italiano per le esternazioni e le rivelazioni che Giorgio Chiellini ha fatto nel suo libro. Parole che hanno sollevato un vespaio di polemiche. Ci ritorno in polemica anche Fabio Ravezzani che su Twitter, istigato dai followers, finisce per fare un parallelo tra il capitano della Juve e Mauro Icardi.

Chiellini ha messo tutti nel mirino

Vidal, Felipe Melo, Balotelli ma anche giudizi su Zanetti, Conte e l’odio sportivo nei confronti dell’Inter. Non ha risparmiato nessuno o quasi Chiellini nella sua autobiografia che oramai da oltre una settimana a questa parte, con la serie A ancora ferma sta facendo parlare molto per qualche giudizio o retroscena dietro le quinte di troppo svelato al capitano della Juventus che durante una diretta Instagram con Vieri si è difeso: “Volevo fare una cosa vera, raccontare me e il mio punto di vista, non aveva senso scrivere solo rose e fiori”.

Ravezzani, tweet al veleno contro Chiellini

Una sorta di podio olimpico, di medaglie da assegnare partendo dalle classiche frasi fatte. Questo il post di Fabio Ravezzani che chiama in causa il difensore della Nazionale: “Il silenzio è d’oro, la parola d’argento. E per scrivere certe cose ci vuole una discreta faccia di bronzo. Chiellini docet”.

Chiellini come Icardi “massacrato”

Ma è in risposta a un follower che spunta il nome di Icardi. Un certo Alessandro scrive a Ravezzani sotto il suo tweet: “Ma quando icardi ha fatto la stessa cosa cosa è successo?“. Il giornalista risponde: “Che lo abbiamo massacrato“; “Esatto direttore” gli risponde il tifoso.

Il riferimento è all’autobiografia di Maurito “Sempre avanti. La mia storia segreta”, uscita nel 2016 che destò molto scandalo soprattutto fu una delle tante spaccature tra l’Inter, i suoi tifosi e Icardi. L’argentino nel libro raccontò, tra le altre cose, nei minimi dettagli lo scontro avuto con gli ultras dell’Inter nella trasferta persa a Sassuolo qualche mese prima in cui lui e Guarin, ebbero discussioni con alcuni tifosi sotto lo spicchio interista, quasi venendo alle mani…

Il libro di Maurito fece molto discutere, la domenica successiva alla sua uscita la curva interista dedicò diversi striscioni a Icardi chiamandolo bugiardo, vile, mercenario e chiese a gran voce con un comunicato che gli venisse tolta la fascia di capitano. Ma ci vorranno un paio di anni perchè questo accadesse, in tempi più recenti fino alla separazione con l’arrivo di Marotta prima e Conte dopo.

Ravezzani vs Chiellini, social scatenati

Tornando al tweet del giornalista su Chiellini, gli altri utenti della rete si sono divisi, come un po’ ovunque sulla vicenda, tra garantisti e colpevolisti: “Direttore, se si scrive e si vuole vendere, bisogna fare le stesse cose che ha fatto Chiellini. Moralmente sbagliato certo, dal punto di vista umano perfino spregevole, ma il Giorgione nazionale ha fatto centro. Si parla più della sua biografia che del COVID-19″.

E ancora: Questo libro me lo compro anche perchè fa beneficenza con i ricavati, bravo Giorgione!”; “Sinceramente tutto questo scandalo sulle parole di Chiellini non mi sembra opportuno… boh sarà che ho letto il libro…”; “Non condivido alcune cose dette nel libro (“odio” è una parola che nel calcio non ha senso) ma ho apprezzato la sincerità nello scriverle. Non si è nascosto ed è uscito dalla banalità delle solite interviste ai calciatori”.

Le critiche sono pesanti: “Chiellini si sta rendendo giusto un poco ridicolo”; “Emblema di anti sportività”; “Una società seria lo avrebbe degradato…non è più la juve di una volta…più ombre che luci!!!”.

SPORTEVAI | 17-05-2020 08:50