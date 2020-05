Chiellini ammette di odiare l'Inter e scatena la bufera sul web

Farà discutere non poco l’autobiografia di Giorgio Chiellini, in edicola da martedì. Il difensore della Juventus ne ha parlato in un’intervista a Repubblica, anticipando alcuni dei passaggi che sicuramente desteranno polemiche, come i giudizi su Balotelli e Felipe Melo e soprattutto quella frase “odio l’Inter”.

Chiellini demolisce Balotelli nella sua autobiografia

Per Chiellini Balotelli è una persona negativa “senza rispetto per il gruppo. In Confederations Cup contro il Brasile, nel 2013, non ci diede una mano in niente, roba da prenderlo a schiaffi. Per qualcuno era tra i primi cinque al mondo, io non ho mai pensato neppure che potesse essere tra i primi dieci o venti. Uno anche peggiore era Felipe Melo: il peggio del peggio. Non sopporto gli irrispettosi, quelli che vogliono essere sempre il contrario degli altri. Con lui si rischiava sempre la rissa. Lo dissi anche hai dirigenti: è una mela marcia“.

Chiellini dice chiaramente ‘Odio l’Inter’

Sarà difficile che tutti capiranno cosa intende davvero anche se lui si illude: “Penso che la gente capirà cosa intendo dire, che non verrò interpretato male. Io odio sportivamente l’Inter come Michael Jordan odia i Pistons, non posso non odiarla, ma il 99,9 per cento delle volte che ho incontrato fuori dal campo persone con cui mi sono scannato in partita, ci siamo fatti due risate”.

Ce n’è anche per Higuain: “Da avversario odiavo Higuain, ma conoscendolo mi ha sorpreso: i 9 sono egoisti, fanno un mestiere a parte, però lui ha un lato generoso, giocherellone. È un ragazzo impegnativo perché devi coccolarlo, stimolarlo. Ha bisogno di affetto per alimentare le potenzialità incredibili che ha”.

Sul web la replica a Chiellini dei tifosi dell’Inter

Immancabili arrivano le reazioni via social: “La cosa sorprendente è che Chiellini scriva” o anche: “Non mi risulta che Jordan abbia mai detto di odiare i Pistons. Lui vinceva e basta. Chiellini potrai anche vincere 100 scudetti ma resti solo un picchiatore che ha avuto la fortuna di indossare la maglia che un tempo era di Gaetano Scirea, meno male che almeno il numero è diverso”.

Lo sdegno sui social nei confronti di Chiellini

C’è chi nota: “Direi ottimo esempio di un capitano per stemperare gli animi fra tifoserie. Prendiamo atto ma non ci stupiamo…” o anche: “Chiellini, Chiellini … Senza vergogna e senza dignità”, oppure: “L’ odio è un sentimento determinato dalla bellezza dell’ Inter e della propria storia. Noi non vi odiamo ma vi schifiamo proprio”.

Un tifoso osserva: “Immaginate se l’avesse scritta Balotelli una cosa simile”, altri commentano: “In questi tempi così difficili, tempi in cui dovrebbe regnare solo il sentimento della solidarietà…Lei dice odio l’inter ??” e infine la nota ironica: “Strano, uno così sportivo, così leale”.

SPORTEVAI | 09-05-2020 10:30