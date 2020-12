Ravezzani: Il migliore in quel ruolo è della Juve,polemica social

La Juve torna alla vittoria dopo il pareggio contro l’Atalanta, vincendo 4-0 sul campo del Parma. Una prestazione sontuosa quella della squadra di Andrea Pirlo che ha sicuramente messo come al solito in evidenza Cristiano Ronaldo, ma nelle ultime gare sono venuti fuori anche gli “altri”. Se i bianconeri avranno successo, infatti, sarà perché accanto al fenomeno verranno fuori tutta una serie di giocatori che saranno in grado di supportare la sua compagna.

Ravezzani sceglie McKennie

Dopo la gara vinta al Tardini, il giornalista di TeleLombardia Fabio Ravezzani individua in McKennie uno dei giocatori chiave per la squadra di Andrea Pirlo e dal suo account Twitter scrive: “Gran Bell Juve. Cristiano Ronaldo devastante se non si gioca a ritmo supersonico come contro l’Atalanta. E sorprende la freschezza e intraprendenza di McKennie. Con Barella e Kessie, il miglior centrocampista del campionato”.

La reazione dei social

La scelta fatta dal giornalista creano immediatamente discussioni e polemiche sui social. Il giocatore statunitense è stato senza dubbio un acquisto azzeccato da parte della Vecchia Signora, ma in molti considerano prematuro il suo inserimento nella lista dei migliori centrocampisti del campionato. Mentre alti ancora fanno notare che la lista riportata da Ravezzani è solo parziale e prende in considerazione solo una categoria di centrocampisti: “Non crede che sarebbe stato più corretto scrivere “con Barella e Kessie”, il miglior intenditore del campionato?”.

Ma le critiche alla scelta di Ravezzani sono tantissime come quella di Roberto: “Mamma mia che assurdità per McKennie. Ci sono tanti centrocampisti meglio di luigi come Luis Alberto, Veretout e Pellegrini. McKennie ha giocato solo tre partite buone”. Arrabbiato anche Virga: “Miglior centrocampista? De Paul, Milinkovic, Luis Alberto, Zielinski, Fabian, Veretout, Pellegrini, Eriksen, Arthur, Betancur, De Roon, Brozovic, Locatelli. Ok che i vostri telespettatori sono al 90% delle tre grandi per non esageriamo con le valutazioni”.

Il paragone

Nelle ultime ore sul mondo dei social si sta facendo strada in maniera sempre più forte il paragone tra McKennie e Arturo Vidal (nel suo periodo alla Juventus), come scrive anche Antonello: “Con la dovuta calma vedo davvero tante analogie con McKennie”. Anche Rodolfo la pensa allo stesso modo: “Impatto alla Vidal quando arrivò alla Juve. Adesso ci vorrebbe un Savic o un Pogba al suo fianco e mi sa che arriverà il secondo”.

SPORTEVAI | 20-12-2020 08:49