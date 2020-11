Ravezzani si scaglia contro il Tg5: è polemica

Il momento è critico e delicato per il calcio così come per tutte le attività del paese. La domanda se continuare a giocare o fermarsi pare legittima per molti. Ma non per tutti ed è facile assistere via social specialmente a polemiche a distanza come quella che ha voluto lanciare Fabio Ravezzani contro i colleghi del Tg5 e che ha scatenato diversi commenti sulla sua pagina Twitter.

Ravezzani si scaglia contro il servizio del Tg5

Due tweet ravvicinati per il giornalista e conduttore televisivo che se la prende per la posizione assunta dal telegiornale di Canale 5 in un suo servizio: “Il calcio faticosamente tira avanti. Ci dà ancora emozioni, un piccolo senso di evasione da una triste realtà. Abbiamo lottato per non farlo morire. Il servizio sportivo del Tg5 stasera dice: <troppo Covid, questo calcio a qualcuno non piace più>. A chi, di grazia? Che senso ha?”

E subito dopo, Ravezzani torna sull’argomento: “Abbiamo visto Juve, Inter e Milan giocare e combattere senza i migliori. L’Under 21 sistituita dalla 20. Lo Shaktar senza 8 titolari vincere a Madrid e oggi il tg5 decide che adesso basta, questo calcio non piace più. Questi disfattismi sono a volte la parte peggiore del Covid“.

Ravezzani vs Tg5, il web dice la sua

“Solito qualunquismo Direttore” gli scrive un affezionato follower sulla vicenda; sono in tanti a prendersela col Tg5: “Beh, pensi che hanno definito l’Olimpo del tennis i primi 40 del Mondo”; “sembra che ci sia il sadico piacere di far andare a rotoli qualunque attività… per la serie tanto peggio tanto meglio…!”; “sembra che ci sia il sadico piacere di far andare a rotoli qualunque attività… per la serie tanto peggio tanto meglio…!”

Ravezzani rispondendo a un commento rincara la dose: “il senso del servizio era che con questo Covid e le conseguenti assenze non ha senso proseguire. Detto da un giornalista sportivo è del tutto assurdo”. E i suoi followers sono d’accordo con lui: “Vorranno che seguiamo solo i loro talk a tutte le ore sul virus Faccina che urla dalla paura così chi si salva dal virus muore di depressione”.

SPORTEVAI | 15-11-2020 09:00