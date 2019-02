Ravezzani: Spalletti si sta vendicando di Marotta e Ausilio

La vittoria sul Parma ha ridato ossigeno a Spalletti ma il tecnico dell’Inter non è sembrato comunque sereno nel post-partita. Ed alcune sue affermazioni non sono piaciute a Fabio Ravezzani. Il direttore di Top Calcio 24 lo inchioda su twitter, scrivendo: “Spalletti si vendica di Marotta e Ausilio e dice che Icardi gioca male perché non gli rinnovano il contratto e che adesso devono chiudere la trattativa <i direttori>. Frase infelice che alza inutilmente l’ennesimo polverone. L’allenatore usa il capitano contro la società. Grave”. La maggioranza dei tifosi sul web si dice d’accordo: “Uscita pessima! Si vuole togliere i sassolini perché ha capito che non sarà più l’allenatore dell’Inter! La società non deve farsi condizionare.. E qualcuno avvisi Spalletti che Icardi si può anche lasciare in panchina viste le ultime indecenti prestazioni!!”.

TUTTI CONTRO TUTTI – C’è una frangia che non ci sta (“Fateci una,settimana intera dai ! Ma parlate fi calcio , della bella prestazione….Però è troppo difficile x voi …” o anche: “… un po’ troppo catastrofica questa affermazione…. dopo Direttore magari le dice in trasmissione e il polverone lo solleva lei……”), c’è chi sta dalla parte dell’allenatore (“Ha solamente ragione. Skriniar ha rinnovato quasi in silenzio mentre icardi da quando è iniziato il polverone mediatico non ha prodotto più prestazioni di livello. Ammetterlo è onesta intellettuale”) e chi attacca Icardi: “Beh non ci fa una bella figura il capitano se le prestazioni sono quelle che sono solo per la questione rinnovo”.

ASPETTANDO CONTE – Che sia giusto o sbagliato il risultato è comunque che il popolo nerazzurro resta preoccupato: “Altro segnale di rottura tra tecnico e società, e se questa insofferenza il tecnico la trasmette al gruppo…”. Infine c’è chi trova un’altra chiave di lettura e scrive: “Sa che tanto a giugno viene Conte…Esonero e basta!!!” o anche: “L’ormai ex allenatore. Lo sa anche lui che Conte ha già firmato”.

