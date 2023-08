Razer e Gillette insieme per un'edizione limitata di prodotti da barba

La rinomata azienda di rasoi Gillette e l'iconico marchio di periferiche da gioco Razer hanno dato vita a una serie esclusiva di prodotti per la cura del viso sotto l'insegna di Razer.

22-08-2023 10:27

La collaborazione

Gli appassionati avranno l’opportunità di procurarsi il rasoio GilletteLabs con barra esfoliante, impreziosito dal distintivo serpente a triplo capo di Razer e dai cromatismi verdi vibranti. Questi articoli saranno disponibili sia online che nei punti vendita fisici, a partire dalla fine di agosto. Inoltre, gli appassionati di gaming e gli estimatori potranno entrare in contatto con entrambi i marchi tramite la Gillette Gaming Alliance e le personalità di spicco di Razer in occasione della Gamescom 2023, l’importante manifestazione ludica che si svolgerà a Colonia, Germania, dal 23 al 27 agosto.

Razer e Gillette hanno annunciato la loro partecipazione anche ai “principali eventi di gaming mondiali“. Gillette ha instaurato un coinvolgimento attivo con la community degli eSport e dei giochi attraverso la sua iniziativa Gillette Gaming Alliance. Giunta al quinto anno consecutivo, la Gillette Gaming Alliance mira a rafforzare l’identità del marchio all’interno della comunità di giocatori, selezionando streamer di spicco per rappresentare il brand e creare contenuti coinvolgenti per il pubblico.

L’importanza del settore per i marchi non endemici

Gillette e i suoi prodotti vantano una presenza incisiva in diversi settori, in particolare grazie a pubblicità durante eventi sportivi di rilievo e coinvolgimenti in festival di spicco. Tuttavia, l’azienda ha dimostrato il suo impegno anche tramite l’organizzazione di vari tornei di eSport su titoli quali BGMI e Fortnite, nonostante l’apparente non endemicità del marchio in questo mondo.

Secondo un comunicato congiunto, benché una collaborazione ufficiale non fosse mai stata attuata precedentemente, tra i due marchi era sempre esistita una reciproca ammirazione di lunga data. All’inizio dell’anno in corso, un video di Razer pubblicato in occasione del Primo Aprile ha sfiorato l’idea di un “mouse da barba“, un indizio velato sulla possibile alleanza. Il video ha generato un notevole entusiasmo, contribuendo a gettare le basi per la collaborazione tra Razer e Gillette.

Il miglior prodotto possibile