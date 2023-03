Il tecnico dei Blancos non vuole sentire ragioni in conferenza stampa: "Nonostante il 5-2 dell'andata, la mia squadra giocherà all'attacco"

14-03-2023 16:43

“Liverpool? Nella gara d’andata abbiamo fatto molte cose bene e non faremo calcoli in questa. Non vogliamo pianificare la partita considerandola chiusa, ma cercare di imporre il nostro miglior calcio offensivo”.

Così Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di Champions League in programma domani, mercoledì 15 marzo al “Bérnabeu” dopo il successo ad “Anfield” per 5-2: “Dobbiamo fare bene entrambe le fasi, ma penseremo soprattutto ad attaccare. A livello psicologico penso che sarà una gara più complicata per noi rispetto al Liverpool, loro sanno di dover andare al massimo fin dall’inizio per provare a rimontare, non hanno nulla da perdere”.