Real, Ancelotti restituisce le “bastonate” ai giornalisti. Guardiola se la prende con un tifoso

Due dei migliori tecnici d’Europa alle prese con la contestazione: l’italiano conserva l’ironia anche in sala stampa, il catalano perde le staffe in una lite finita in un video

È un momento particolarmente complicato sul piano mediatico per gli allenatori d’élite del calcio internazionale: in conferenza stampa Carlo Ancelotti ha ironizzato con i giornalisti riguardo alle critiche ricevute da lui e dal Real Madrid nelle ultime settimane; Pep Guardiola, invece, è protagonista di un video in cui lo si vede litigare con un tifoso che l’aveva insultato per strada.

Real Madrid, Ancelotti e le “bastonate” ricevute dai giornalisti

Ci sono allenatori che non sopportano le critiche, quelli che litigano con i giornalisti e poi c’è Carlo Ancelotti, che nella conferenza stampa alla vigilia della partita tra il suo Real Madrid e il Girona ha dato l’ennesima prova di signorilità della sua carriera, pur lanciando un chiaro messaggio ai suoi critici: a Carletto non sfugge nulla.

Mentre un cronista stava preparando una domanda, Ancelotti l’ha interrotto: “Tu mi hai tirato una bastonata vero?”, ha domandato il tecnico italiano facendo evidentemente riferimento a un commento negativo sul suo lavoro scritto da quel giornalista. “Sì, sicuramente. Però niente di personale, solo critiche professionali”, la risposta del cronista che Ancelotti ha gradito: “Molto bene, lo apprezzo”, le sue parole.

Ancelotti e le critiche subite dal Real Madrid

Poco dopo Ancelotti s’è ripetuto con un altro giornalista, che ha però negato di aver attaccato il tecnico che, a quel punto, ha confessato di non ricordare i nomi e le facce di tutti i professionisti che seguono il Real Madrid. Poi, però, Ancelotti ha fatto il punto sugli attacchi subiti di recente dal Real da parte della stampa.

“Come vi ho detto, quando parlo di critiche accettabili vuol dire che le ritengo anche giuste in qualche modo – ha detto Ancelotti -. Questo è normale. Se mi chiedete quali mi diano più fastidio, vi dico che ci sono quelle che incidono sul personale e lì mi dà fastidio. Colpiscono la mia persona. Quando riguardano il mio lavoro, una sostituzione sbagliata, una formazione sbagliata questo riguarda solo il come si lavora. Colpire la persona significa colpire chi sei. È come la differenza tra il dire a qualcuno che hai fatto qualcosa di stupido o che sei stupido. È diverso”.

Manchester, Guardiola litiga in strada con un tifoso

Ben più nervoso di Ancelotti è invece Pep Guardiola, che dopo aver mostrato il 6 con le dita ai tifosi del Liverpool durante la sconfitta del suo Manchester City ad Anfield, è diventato oggi il protagonista suo malgrado di un video divenuto virale sui social. Il filmato risalirebbe allo scorso maggio, quando i Citizens persero la finale di FA Cup con il Manchester United. Tuttavia è divenuto virale ora, nel bel mezzo della peggiore crisi mai attraversata dal City di Guardiola.

Il tifoso prende in giro il tecnico catalano: “Piangi perché hai perso”, gli dice, aggiungendo probabilmente qualche insulto. Guardiola perde le staffe: va quasi faccia a faccia col tifoso, per poi venire bloccato da da chi lo accompagnava. Non una bella scena per un tecnico che ha spesso fatto dell’eleganza e della sportività due caratteristiche della propria immagine.