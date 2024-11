Real Madrid, il ko con il Liverpool apre la crisi: Ancelotti sotto attacco e in conferenza Carletto perde la pazienza

Caos Real Madrid: i campioni d'Europa sprofondano a Liverpool e, ora, occupano l'ultimo posto utile per i playoff. Critiche ad Ancelotti ed esplode anche il caso Mbappé

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il Liverpool certifica la crisi del Real Madrid. Che cosa succede ai campioni d’Europa? Con soli 6 punti nelle prime cinque giornate di Champions, i blancos rischiano grosso. Ancelotti, sempre più spazientito, finisce sul banco degli imputati. E Mbappé è ormai un caso.

Real Madrid a picco, i numeri della crisi

Si è sempre affermato – a buon diritto – che la Champions è la casa del Real. Lo dice la storia: sono 15 le coppe dalle grandi orecchie esposte nella bacheca da urlo della Casa Blanca. Ma evidentemente non è scoccata la scintilla con il nuovo format della competizione più ricca e nobile del Vecchio Continente.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sei punti nelle prime cinque uscite e 24esima posizione in classifica: ciò significa che gli uomini di Re Carlo occupano l’ultima posizione utile per i playoff. Un mezzo disastro che potrebbe diventare totale in caso di mancata inversione di rotta a partire dalla sfida con l’Atalanta. Finora il Real Madrid ha battuto solo Stoccarda e Borussia Dortmund, perdendo a sorpresa contro Lille e Milan (in casa) e quindi ad Anfield con lo scatenato Liverpool di Slot. Come se non bastasse, i blancos sono anche stati asfaltati nel Clasico andato in scena lo scorso 26 ottobre al Bernabeu con il Barcellona che si è imposto addirittura 4-0.

Anche Ancelotti perde la pazienza: cosa è successo

Piovono critiche su ‘mister Champions’, di recente premiato come miglior allenatore al mondo del 2024 nell’ultima edizione (snobbata per protesta da Perez) del Pallone d’Oro. Ancelotti è finito sotto attacco non solo per i risultati deludenti, ma anche per i tanti infortuni che stanno condizionando la stagione delle merengues. L’ultimo, quello eclatante di Vinicius, costretto ai box per un problema muscolare che gli ha impedito di scendere in campo ad Anfield.

Nella conferenza stampa della vigilia a Carletto sono saltati i nervi quando gli è stato fatto notare che con il turnover probabilmente la stella brasiliana sarebbe stata a disposizione per il big match contro i Reds. “Ho giocato 1.300 partite, ho fatto 1.300 formazioni e più di 4.000 cambi. Credo che nessuno qui possa darmi consigli su cosa devo fare” ha risposto piccato l’ex allenatore di Milan e Napoli.

Flop Mbappé: bufera sull’attaccante francese

Florentino Perez lo ha inseguito per anni. Un corteggiamento serrato, che si è risolto a favore del presidentissimo del Real Madrid. Ma finora l’avventura di Mbappé al Bernabeu si è rivelata fallimentare. Un fiasco colossale. Anche contro il Liverpool prestazione da incubo: al 61′ l’ex Paris Saint-Germain ha infatti sbagliato il rigore del possibile 1-1. I numeri sono impietosi: solo nove gol, di cui uno in Champions, nelle 18 presenze collezionate con la sua nuova squadra.

Kylian sembra un pesce fuor d’acqua nello scacchiere madrileno. Completamente a disagio nel contesto tattico di Ancelotti, che, per fargli spazio, ha dovuto anche sacrificare Bellingham spostandolo più indietro. La critica è spietata e addirittura in patria c’è chi, come l’opinionista di RMC Daniel Riolo, sostiene che “non sembra più neppure un calciatore”.