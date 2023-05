Real-City, Guardiola non fa cambi: "Pensavo stessero tutti bene"

Il tecnico spagnolo: "A Manchester si deciderà tutto. Cercheremo di essere più efficaci e avere più fluidità".

09-05-2023 23:46

Dopo l’1-1 tra Real Madrid e Manchester City nell’andata della semifinale di Champions League, Guardiola ha spiegato per quale motivo non ha fatto cambi: “Non ho apportato modifiche perché pensavo che tutti stessero bene. Bernardo e Grealish contengono molto bene il pallone, ci danno il necessario break. Ho pensato di farle ma alla fine non le ho fatte”.

Dopo l’1-1 al Bernabeu, tutto si deciderà nella gara di ritorno: “Il Real Madrid è una squadra fantastica, a Manchester si deciderà tutto. Il giro sarà terribilmente duro, cercheremo di essere più efficaci e avere più fluidità. De Bruyne? Ha fatto un gol fantastico e alla fine abbiamo avuto delle buone occasioni”.