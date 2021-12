24-12-2021 08:41

Con la doppietta rifilata all’Atlhetic, Benzema è arrivato a quota 299 gol con la casacca del Real Madrid. Sta disputando un’altra stagione incredibile, confermando di essere un top player assoluto.

Ancelotti non ha dubbi: “Lui il miglior attaccante in circolazione? Penso di sì, perché ora aggiunge grande capacità e consistenza al suo calcio. Fa tanto come Cristiano Ronaldo o Haaland. Benzema è un giocatore che fa la differenza. E’ in una forma spettacolare”.

