Real Madrid, Ancelotti perde un giocatore per la semifinale

Militao sarà squalificato nella prossima sfida di Champions League.

19-04-2023 11:37

Il Real Madrid non ha fallito l’appuntamento con la semifinale di Champions League. Forte del 2-0 del Bernabeu, i blancos si sono imposti allo Stamford Bridge, casa del Chelsea, con lo stesso parziale (2-0). Ancelotti ha evidenziato i meriti del gruppo ma ha anche evidenziato un piccolo problema in vista delle semifinali.

Nella gara d’andata, infatti, Ancelotti non potrà avere a disposizione Militao. Il difensore del Real Madrid sarà squalificato (diffidato, si è preso un cartellino giallo). Un’assenza pesante per Ancelotti che nel post match ha dichiarato: “Lo perderemo per la gara d’andata ma speriamo di recuperare Alaba. Come sta Alaba? Un problema al tendine del ginocchio che speriamo non dia preoccupazioni”, le parole del tecnico italiano riportate da AS.