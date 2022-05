Real Madrid, Benzema: "Nessun problema tra me e Mbappé, siamo buoni amici"

29-05-2022 15:54

Karim Benzema ha smentito – nel corso di un’intervista ai microfoni di Téléfoot – i rumors su alcuni problemi sorti nei confronti di Kylian Mbappé, dopo la decisione di non trasferirsi al Real Madrid e di rinnovare con il Paris Saint-Germain:

“Avrei voluto che Kylian potesse realizzare il suo sogno di giocare con i Blancos, e che lo facesse insieme a me – ha ammesso -. Ha scelto però il PSG, e lo dobbiamo rispettare. È molto giovane, e su di lui ci sono tante responsabilità. Anche se non giocheremo nello stesso club, ci divertiremo in Nazionale. Questa decisione non avrà conseguenze, siamo buoni amici”.