Real Madrid, Florentino Perez annuncia novità su Kylian Mbappe

Continua a tenere banco il caso legato al trasferimento di Kylian Mbappe. Proprio ieri l’asso francese ha comunicato di aver già chiesto la cessione in estate al PSG, ma di non essere stato accontentato. Ora sembra che ormai la strada sia tracciata, e Mbappe lascerà Parigi sicuramente in estate.

La destinazione più concreta, come ammesso già in passato dallo stesso calciatore, è il Real Madrid, e ora ci si mette anche Florentino Perez a generare sempre più hype. Interpellato dalla redazione di El Debate, il patron delel Merengue ha così dichiarato:

“Mi auguro che tutto si risolva. Avremo novità il 1° gennaio”. A gennaio ne sapremo di più dunque, quando Mbappe potrà iniziare ad accordarsi con un ‘altra squadra.

OMNISPORT | 05-10-2021 13:36