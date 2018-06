Real Madrid, follie per un 'Millennial'

Il mercato del Real Madrid, al pari di quello di molte big del calcio europeo, si sbloccherà solo dopo il Mondiale di Russia. Come ne usciranno giocatori come Griezmann, Mbappé, Neymar e lo stesso Ronaldo? Lo si saprà tra un po’, ma sembra certo che anche l’estate 2018 sarà all’insegna delle spese pazze. Intanto, per scaldare l’atmosfera, pur essendo ancora a caccia di un allenatore, i campioni d’Europa hanno già piazzato un acquisto costosissimo, dopo anni di quiete trascorsi ad osservare le altre grandi spendere, su tutte il Paris Saint-Germain.

I blancos hanno infatti bruciato la concorrenza del Barcellona per Rodrygo Goes, attaccante classe 2001 acquistato dal Santos per 60 milioni, 45 dei quali di cartellino, mentre la parte restante se la divideranno il giocatore e il suo entourage. Secondo la stampa spagnola è tutto fatto, ma il giocatore potrà sbarcare in Europa solo nel prossimo mese di gennaio, al compimento del 18° anno di età. Si tratta del secondo acquisto del Real Madrid nel mercato dei giovanissimi, dopo l’altro brasiliano Vinicius, prelevato un anno fa per 45 milioni dal Flamengo, ma destinato a restare in prestito al club rubronegro fino all’estate 2019.

SPORTAL.IT | 07-06-2018 21:05