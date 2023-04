Il bomber ha una clausola che gli permette di liberarsi per una cifra intorno ai 230 milioni di euro.

16-04-2023 19:41

Haaland continua a segnare senza sosta e il Real Madrid è disposto a fare follie per l’attaccante del Manchester City: secondo quanto riferisce Telefoot, i campioni d’Europa in carica starebbero pensando al norvegese per il dopo-Benzema.

Haaland ha una clausola, da poter sfruttare proprio nel 2024, che gli permette di liberarsi per una cifra intorno ai 230 milioni di euro. Il prossimo anno il Real Madrid tenterà in tutti i modi di convincere il bomber più forte al mondo.