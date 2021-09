Real Madrid, Hazard sbotta: “Sempre infortunato? Nessuno ha giocato quanto me”

Eden Hazard non ci sta e dopo le tante critiche ricevute per i suoi molteplici infortuni il fantasista del Real Madrid ha deciso di rispondere per le rime.

“Le prime due stagioni con il Real non sono state buone, gli infortuni non mi hanno aiutato, ma ne ho ancora tre per dimostrare il mio valore. Mi sento meglio, ma non sono ancora al 100%. Spero di svegliarmi una mattina e di sentirmi bene sul campo di allenamento” ha spiegato a HLN il classe 1991.

“Se sento dolore lì, lo trascino nelle partite. La gente pensa che io sia sempre infortunato. Questa è la verità. Ma se si passa in rassegna la mia carriera non c’è un giocatore che per dieci anni abbia giocato tante partite quante ne ho giocato io” ha affermato con durezza il giocatore belga sfogandosi contro quelli che di recente l’hanno tacciato di farsi male un po’ troppo spesso.

