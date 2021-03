Real Madrid: Mariano Diaz in dubbio contro l'Atalanta

Ci proverà fino all’ultimo secondo l’Atalanta a ribaltare lo 0-1 patito nella gara d’andata per prolungare il cammino in Champions League. Certo non sarà per nulla facile per gli orobici passare il turno, ma i margini per compiere l’impresa ci sono.

La dea di mister Gasperini in serie A viaggia a ritmi incredibili. Il momento di forma più che ottimale li ha portati a vincere due gare consecutive contro Sampdoria e Crotone. Ovviamente il Real Madrid è di una caratura diversa rispetto agli avversari appena sconfitti, ma gli spagnoli sono sempre alle prese con diversi problemi legati agli infortunati.

Nonostante la situazione rispetto alle scorse settimane sia migliorata, Zinedine Zidane è ad oggi ancora costretto a fare i conti con diversi infortuni. Al momento non può infatti contare su Sergio Ramos, Eden Hazard, Carvajal, Militao e Benzema, una lista di indisponibili già molto folta, che da qualche ora comprende anche un altro nome: quello di Mariano Diaz .

A fermare l’attaccante è stato un infortunio muscolare, cosa questa confermata da un comunicato emesso dal Real. “A seguito dei test ai quali è stato sottoposto oggi il nostro giocatore Mariano Diaz dai Servizi Medici del Real Madrid, è stato diagnosticato un infortunio muscolare all’otturatore esterno sinistro. La situazione è in evoluzione”.

Il club blanco non ha reso noti i tempi di recupero ma, secondo quanto riportato dai media iberici, il suo dovrebbe essere uno stop di almeno un paio di settimane il che significherebbe che l’attaccante non sarà disponibile per il ritorno contro gli orobici.

OMNISPORT | 04-03-2021 15:47