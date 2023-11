A Castelvolturno rifinitura con Walter Mazzarri

28-11-2023 18:25

Allenamento di rifinitura per gli azzurri di Walter Mazzarri in vista della sfida di Champions tra Real Madrid e Napoli. I campioni d’Italia si sono allenati sotto una pioggia battente accompagnata da forte vento. Mazzarri non sembra dare tante indicazioni alla sua squadra. Momenti di scherzo tra Osimhen e Di Lorenzo .