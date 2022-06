Real Madrid, per Roberto Carlos Benzema è da Pallone d'Oro

11-06-2022 16:22

Karim Benzema merita di vincere il Pallone d’Oro, secondo il grande ex del Real Madrid Roberto Carlos.

Una stagione stellare con il Madrid ha reso Benzema uno dei favoriti per il riconoscimento. Ha segnato 44 gol e fornito 15 assist in 46 partite in tutte le competizioni, aiutando i Blancos a vincere la Liga, la Champions League e la Supercopa de Espana.

Il 34enne ha siglato il record assoluto di 10 gol nelle fasi a eliminazione diretta della Champions League, aggiudicandosi il premio di giocatore della stagione.

Luka Modric è l’unico giocatore oltre a Cristiano Ronaldo e Lionel Messi ad aver vinto il Pallone d’Oro dal 2008, ma Roberto Carlos pensa che sia arrivato il momento di Benzema.

“Speriamo che quest’anno possa essere assegnato a lui perché ha avuto una grande stagione e siamo tutti ansiosi che Karim vinca il Pallone d’Oro per quello che ha fatto in campo”, ha detto a Stats Perform prima della sua partecipazione alla partita Soccer Aid di domenica.

“Ha segnato gol, è un leader e un capitano del Real Madrid, ed è ora che vinca il Pallone d’Oro”.

Il Real Madrid è stato collegato a Darwin Nunez, attaccante del Benfica, ma l’uruguaiano sarebbe destinato a passare al Liverpool per 100 milioni di euro.

“Credo che Benzema abbia fatto così tante cose per il Real Madrid che oggi tutti vogliono un attaccante come lui. Darwin ha dimostrato in Portogallo di essere un grande attaccante e gli auguro il meglio se dovesse finire al Liverpool“, ha dichiarato Roberto Carlos.

Il successo del Madrid contro il Liverpool a Parigi ha reso Carlo Ancelotti il primo allenatore a vincere la Champions League in quattro occasioni diverse.

Nella sua carriera di allenatore ha vinto 23 titoli e Roberto Carlos prevede che nella campagna 2022-23 ce ne saranno altri.

“L’allenatore è fantastico, è fantastico. Per questo ha vinto così tante Champions League e così tanti campionati”, ha detto Roberto Carlos.

“È una persona straordinaria. Il Real Madrid ha avuto una grande stagione nella Liga, nella Supercopa e nella Champions League. Ora devono riposare per avere nella prossima stagione gli stessi titoli di quest’anno”.