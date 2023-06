Real Madrid, Perez vuole Zidane per un motivo preciso

Il presidente desidera il francese come dirigente per convincere Mbappé a trasferirsi nella capitale spagnola.

17-06-2023 21:36

Kylian Mbappé ha fatto capire a tutti che la sua avventura al Paris Saint-Germain non andrà oltre il 2024, dato che non eserciterà l’opzione per rinnovare il suo contratto di un altro anno. Ma così a questo punto potrebbe essere venduto già quest’estate e il club indiziato numero uno è sempre il Real Madrid.

Per provare a convincerlo, il presidente Florentino Perez avrebbe un’idea davvero molto particolare. Come riporta AS, il numero uno del club è infatti pronto a riabbracciare Zinedine Zidane per offrirgli un posto in dirigenza. Con il francese di nuovo nella capitale spagnola, Mbappé potrebbe così convincersi a venire davvero al Real Madrid. Zidane vorrebbe però un ruolo con pieni poteri e non solo da ombra.