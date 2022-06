Real Madrid serve un attaccante: occhi su Heung-Min Son

24-06-2022 11:25

Sembrava il colpo del secolo, o comunque uno di quegli acquisti di cui si sarebbe parlato per tutta l’estate. Una coppia gol da paura, foprmata dai due attaccanti della nazionale francese, Mbappè e Benzema.

Invece proprio sul più bello, quando tutti attendevano la fumata bianca e l’ufficiliazzione del passaggio dal PSG al Real, il giovane talento francese ha deciso di dire no ai campioni d’Europa in carica, preferendo rimanere a Parigi e vestire la maglia del PSG.

Un no non certo scontato, anzi, che obbliga il Real a tornare sul mercato per scegliere il profilo giusto da affiancare a Karim Benzema. Ecco perchè il club del presidente Florentino Peres, sembra aver messo gli occhi sull’attaccante del Tottenham Heung-Min Son: stando al Daily Star non è ancora stata formulata una offerta, ma il club madrileno sembra fare sul serio per il sudcoreano, autore dell’ennesima strepitosa stagione con la maglia degli Spurs.

