Real Madrid, Zidane tra delusione e dubbi sul futuro

Non nasconde il suo rammarico Zinedine Zidane per l’esito dell’ultima giornata della Liga spagnola, turno che nell’ambiente madrileno speravano potesse portare al trionfo in campionato.

A festeggiare invece sono stati i rivali cittadini dell’ Atletico , un aspetto questo che ha aggiunto ulteriore amarezza in casa blancos.

“ Il mio umore è rovinato , perché non abbiamo vinto il titolo ma bisogna fare comunque i complimenti all’Atlético che se lo è meritato. La cosa più importante è quello che hanno fatto i nostri giocatori. Abbiamo dato tutto in campo e lo stesso ha fatto il Villareal . Dobbiamo essere orgogliosi ” ha dichiarato deluso Zidane, il quale non ha voluto anticipare nulla sul suo futuro .

“Vedremo con calma, nei prossimi giorni parlerò con il club ” le uniche parole rilasciate sull’argomento dall’allenatore francese.

OMNISPORT | 23-05-2021 13:57