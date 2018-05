Real nella storia, Zidane fa il modesto

È stato il primo allenatore a vincere per tre volte consecutive la Coppa Campioni/Champions League, manifestazione in cui può contare su un incredibile 0% di eliminazioni. Con Zinedine Zidane in panchina, il Real Madrid è sempre arrivato in fondo alla Coppa più importante, ed ha sempre vinto.

Ce n’è abbastanza per chiedersi se Mister Zizou sia meglio del giocatore che ha esaltato i tifosi della Juventus, dello stesso Real Madrid e della Francia. Ma al termine del trionfo di Kiev il tecnico dei campioni d’Europa fa il modesto: “Se ero più bravo da giocatore o da allenatore? Non so, ma penso da giocatore…” ha scherzato Zidane intervistato da 'Premium Sport'.

“Non ci sono segreti per le nostre vittorie, solo tanto talento, ma anche tanto lavoro. Quest’anno abbiamo avuto tante difficoltà, ma finire così è stato bellissimo”. Decisivo l’ingresso di Bale: “Ho vinto anche io? Sì, abbiamo vinto tutti. Quale Coppa è più bella? Sempre l’ultima…”.

