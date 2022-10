28-10-2022 21:27

Il Real Madrid ha due posti in più per ingaggiare giocatori extra Ue: come riporta la stampa iberica infatti, Rodrygo e Militao hanno acquisito la nazionalità spagnola, e non sono più considerati extracomunitari.

Un assist per il mercato dei blancos, che ora punteranno direttamente Jude Bellingham, già cercato la scorsa estate. Il centrocampista inglese, classe 2003, veste la maglia del Borussia Dortmund dal 2020.