Real, Vinicius Jr su Instagram saluta Benzema: “Ci mancherai”

Il post dell’esterno brasiliano per salutare e ringraziare il giocatore francese: “"Benzvini o Vinzema, il risultato è sempre lo stesso: gol, risate e titoli. Sei stato il primo ad accogliermi, non lo dimenticherò mai”

04-06-2023 15:59

Il brasiliano del Real Madrid, Vincius Jr, tramite il social media Instagram, saluta il compagno di squadra Karim Benzema. Il francese, al termine della stagione, saluterà ufficialmente il Real Madrid e l’esterno brasiliano manda il suo saluto al compagno di mille battaglie. Benzema giocherà oggi, alle 18.30, l’ultima partita al Bernabeu con la maglia dei Blancos

Il post di Vinicius:

“Benzvini o Vinzema, il risultato è sempre lo stesso: gol, risate e titoli. Sei stato il primo ad accogliermi, non lo dimenticherò mai. Abbiamo vinto in Spagna, in Europa e nel mondo. E ho applaudito il pallone d’oro con molto orgoglio. Ci mancherai”.