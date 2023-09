Tifosi Milan, gioia offuscata da fischi durante raccoglimento: web in tilt

Forte indignazione dei rossoneri per i fischi dei veronesi al minuto di raccoglimento per il lutto nazionale dell'ex presidente Giorgio Napolitano

23-09-2023 18:00

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

Dopo una settimana difficile il Milan ritrova la vittoria con una buona gara contro il Verona, anche se non sono mancati momenti di sofferenza. Dal rinvio possibile di gara per l’acquazzone che si è abbattuto sul Meazza ai fischi dei tifosi del Verona durante il minuto di silenzio in memoria di Giorgio Napolitano tutte le reazioni dei tifosi rossoneri sui social.

Milan-Verona: l’attesa del match vissuta dai tifosi sotto al diluvio

Milan-Verona è stata ad un passo dalla cancellazione della gara – poi posticipata di mezz’ora – nel frattempo i tifosi erano già attivissimi sui social: “Ma è mai possibile che una società di Serie A, che già conosce con esattezza le condizioni meteo, non predisponga un telone per coprire nell’immediato il campo e per evitare che migliaia di tifosi possano tornare a casa con un match rimandato?!”. C’è poi chi aggiunge: “Il Milan già ha giocato in casa in Champion, in più la gara contro l’Inter… Già mi immagino cosa sarà il campo di gioco dopo questa bomba d’acqua”.

C’è anche chi ironizza sulle condizioni del campo e sul momento difficile che sta vivendo il Milan: “Il campo pesante penalizza la squadra più tecnica: il Verona”; “Pioli già sta pensando a cosa dire a fine gara in caso di pareggio o sconfitta: “Giocare su un campo così non ci ha favorito, scommettiamo?!”

Leao capitano acclamato dai tifosi

Fischiato per quel tacco improvvido col Newcastle, Leao si è riscattato subito. Il suo inizio gara è fenomenale: dopo 8 minuti di gioco trova già il gol in contropiede e sfruttando un buco lasciato dalla difesa clivense: “Gli idioti che gli davano del Balotelli sono stati già ammutoliti in otto minuti, molto bene raga.” C’è chi aggiunge: “Quando Leao parte con la testa giusta non ce n’è per nessuno, oggi subito gol alla prima occasione su un campo non perfetto per la pioggia”. I tifosi più scatenati scrivono: “Il mio capitano”; “Falli impazzire tutti”; “In velocità è imprendibile”.

C’è poi chi spera in una rinascita del Milan con Leao capitano: “Se il Milan gioca anche non benissimo ma è abile a sfruttare i contropiedi e le ripartenze, con questa velocità Leao ne fa 25 di gol“. Infine, c’è chi vede un miglioramento di Leao con la fascia da capitano: “Leao da capitano si sente ancora più responsabile e diventa ancora più decisivo, ottima scelta”.

Sportiello è l’eroe di giornata per i tifosi

Dopo i suoi interventi provvidenziali Sortiello diventa l’eroe di giornata: “Ci vorrebbero più Sportiello in questa squadra. Ogni tanto una gioia per il Milan anche in porta”. C’è poi chi non sente la mancanza di Maignan: “Dopo oggi abbiamo scoperto un vero portiere e un grande uomo, un serio professionista pronto a mettersi in gioco e che non chiede più di 8 milioni all’anno per restare.” C’è poi chi aggiunge: “Maignan e i suoi soliti problemi non possono giustificare una richiesta da 8 milioni all’anno, mi tengo Sportiello uomo vero e professionista esemplare“.

L’indignazione degli italiani ai cori e fischi per Napolitano

Non passano inosservati i fischi e cori dei tifosi veronesi durante il minuto di silenzio prima dell’inizio di Milan-Hellas Verona: “Altra perla disgustosa degli ultras del Verona: al Meazza, nel momento in cui si ricordano l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e l’ex rossonero Lodetti, hanno fatto partire dei cori interrompendo il momento sacro. Sbigottito anche il tecnico Marco Baroni, pazzesco…”.

C’è infine chi aggiunge: “Ennesima dimostrazione di inciviltà di una tifoseria che non si smentisce mai. La partita è cominciata con 30 minuti di ritardo per una grandinata e poi ai fischi ho sentito il mondo cadermi addosso, vergognatevi!!!”