Champions, Maignan si ferma durante Milan-Newcastle: il bollettino medico, quando dovrà stare fuori

Il risultato della risonanza magnetica ha rassicurato i tifosi che sperano in un ritorno del portiere milanista in tempi ragionevoli, magari contro la Lazio

Ultimo aggiornamento 20-09-2023 12:00

Quando ieri sera, Mike Maignan ha lasciato intendere che quel problema non andava sottovalutato, lo spauracchio del calvario affrontato la scorsa stagione si è ripresentato così, senza alcun permesso.

C’è voluta la risonanza magnetica e il bollettino diffuso stamattina, pochi minuti fa, a rassicurare i tifosi milanisti: “Nessuna lesione”, si legge.

La situazione del Milan e di Maignan

Contro il Newscastle, compresa l’entità dello stop e la necessità di operare un cambio da parte di mister Pioli, gli era subentrato Sportiello (scelto come secondo dopo il saluto di Tatarusanu) lasciando intendere che la cosa non era affatto lieve e che, per quel che si intende nello standard calcistico attuale, era meglio fermarsi per non incorrere in una complicazione ulteriore.

Maignan ha lasciato il campo con un’espressione preoccupata, è innegabile rivedendo le immagini di ieri sera a San Siro. ma i risultati degli esami strumentali a cui si è sottoposto si sono rivelati meno gravi del previsto e di quanto si poteva temere, dopo l’uscita così affranta dell’estremo difensore.

Il bollettino medico

Il bollettino medico, fortunatamente, rassicura: il problema c’è e resta, ma non c’è nulla di grave.

“Mike Maignan, nel corso della gara di ieri sera, ha riportato un risentimento ai muscoli flessori della coscia sinistra. La risonanza magnetica effettuata questa mattina ha escluso lesioni. L’evoluzione clinica verrà monitorata quotidianamente”, è il testo completo del club rossonero.

Nel testo non vi sono specifiche relative alla data di rientro presunta, cosa che fa credere che quotidianamente la situazione venga monitorata dallo staff medico del Milan per verificare i tempi di recupero, effettivi, del giocatore.

Verosimilmente quando potrebbe rientrare il portiere rossonero, considerata la gravità dell’infortunio riportato contro il Newcastle? Se vogliamo affidarci a una considerazione carica di un certo ottimismo forse tra un paio di partite utili a consentirgli un effettivo recupero di energie e risorse.

Le partite che salterà il portiere

Mike potrebbe saltare un paio di partite, il Verona sabato pomeriggio e il Cagliari mercoledì della settimana prossima: se dovesse migliorare, allora dovrebbe tornare a disposizione sabato 30 settembre contro la Lazio. O forse questo sarebbe l’obiettivo, ricorrendo a un ragionevole uso del condizionale.

“Mentre si muoveva per muovere palla ha sentito una fitta dietro”, ha raccontato nel dopogara mister Pioli, ammettendo che quanto patito solo un anno fa aveva inciso e non poco sulla sicurezza di Maignan rispetto a questi sentori. Ieri sera Sportiello è subentrato senza mancare, al momento opportuno. E sarebbe a lui che si dovrebbero affidare il Milan e l’estro tattico dell’allenatore rossonero.

VIRGILIO SPORT