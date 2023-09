Milan, Pioli bacchetta Leao e Giroud e lancia l’allarme sulle condizioni di Maignan

Il tecnico del Milan analizza la gara di Champions League contro il Newcastle e tiene le dita incrociate per l’infortunio di Maignan. Tonali non nasconde la sua emozione: “Giornata che ricorderò per sempre”

Non è soddisfatto Stefano Pioli ma solo per il risultato e non per la prestazione della sua squadra. In Europa molto spesso a fare la differenza sono i particolare e contro il Newcastle, al suo Milan è mancato il particolare più importante. I rossoneri non sono riusciti a trovare la via del gol e alla fine si sono dovuti accontentare di un pareggio che sta senza dubbio stretto in relazione alla perfezione.

Pioli bacchetta Leao e Giroud

Troppe le occasioni sbagliate da parte della squadra di Stefano Pioli e a fine partita il tecnico rossonero tira le orecchie sia a Leao (autore di un colpo di tacco forse inappropriato) ma anche al francese Giroud.

Leao? Pensavo spaccasse la porta, anche Giroud che tenta la rovesciata invece di andare di testa. Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato cercando di essere sempre pericolosi. Abbiamo fatto meglio di loro che sono un avversario forte ma non abbiamo finalizzato bene le occasioni. La squadra e i tifosi meritano di vincere ma usciamo a testa alta.

Pioli fa chiarezza su Maignan e Loftus-Cheek

A rendere ancora più amaro il pareggio contro gli inglesi del Newcastle ci sono anche gli infortuni di Mike Maignan e Loftus-Cheek ma sono soprattutto le condizioni del francese a preoccupare. Pioli prova a fare chiarezza su entrambi i casi.

Maignan ha sentito qualcosina, lui dice che è poco e io mi fido di lui. Loftus-Cheek invece ha avuto solo un affaticamento, un crampo. Chiaro che si gioca tanto, si gioca troppo e i giocatori che hanno giocato in nazionale hanno una maggiore possibilità di farsi male.

Tonali: “Che emozione, ricorderò per sempre questa gente”

