Delusione Italia, Spalletti rimandato. I tifosi si sfogano: ecco chi c'è nel mirino

L'Italia pareggia all'esordio di Spalletti in panchina contro la Macedonia del Nord. I tifosi insorgono contro Immobile e altri azzurri: Nazionale da rivedere.

09-09-2023 23:14

Non buona la prima per Spalletti: l’Italia pareggia contro la Macedonia del Nord fuoricasa per 1-1. Al gol di testa di Immobile risponde Bardhi su punizione. La Nazionale resta al terzo posto in classifica, nel girone C delle qualificazioni ad Euro 2024, a pari punti (4) con la Macedonia. Gli azzurri ripartono con nuovi interpreti e vecchie glorie, non tutte gradite dagli italiani. Le reazioni social al termine della gara.

Gli italiani mettono alla berlina Immobile, Zaccagni e Politano

Si sa, in Italia c’è la moda di essere un po’ tutti allenatori. A pensare che durante la partita il traffico social è schizzato alle stelle, con gli hashtag Immobile, Zaccagni, Politano che hanno superato in frequenza quelli relativi al tragico terremoto in Marocco. Dopo la pessima prestazione nel primo tempo sono entrati nel mirino dei tifosi, c’è chi scrive: “Immobile ha più palloni sbagliati che giocati; Non capisco come Immobile riesca a fare i gol nella Lazio, in Nazionale è un fantasma”. C’è poi chi aggiunge: “Immobile scandaloso“; “Immobile out” e “Immobile di cognome e di fatto“; “Non capisco come possano giocare Immobile, Zaccagni e Politano”.

Anche il campo dello stadio di Skopje nel mirino dei tifosi italiani

“Ci si lamenta del fatto degli infortuni in nazionale: è chiaro, se giocano su un campo di patate del genere è inevitabile”. Tra i vari commenti alla partita c’è anche chi teme che gli azzurri possano tornare a casa con infortuni. C’è chi aggiunge: “Il campo non è una scusa al pareggio dell’Italia perchè è uguale per tutte e due le squadre però è allucinante non scegliere una struttura diversa per queste partite europee: indegni!”. C’è infine chi commenta: “Non è pensabile giocare su un campo del genere, bisogna intervenire nelle sedi opportune“.

Gli italiani chiedono l’esclusione di Donnarumma dalla Nazionale

E’ il gol preso dall’Italia a far infiammare il web: “Basta con Donnarumma, dopo oggi che prende gol sul suo palo non deve più essere titolare a vita.” C’è chi critica l’ex portiere rossonero ricordando che dal suo passaggio al PSG le cose per lui sono cambiate in negativo: “E’ un portiere fallito, conta per lui solo il vile denaro e ha perso tutti gli obiettivi e la forza che aveva un tempo.” Vicario e Meret, il popolo chiede a Spalletti di intervenire sfruttandoli di più: “Quando farà giocare Vicario o Meret non sarà mai troppo tardi, forza Spalletti è l’ora del coraggio”. C’è poi chi aggiunge: “Spalletti avrà tanto tanto tanto tanto lavoro da fare. E Donnarumma forse non dovrebbe essere più così inamovibile come in passato. Di portieri forti ne abbiamo altri”.

Spalletti non basta, rimandato dai tifosi azzurri

Rimandato Spalletti dai tifosi azzurri, senza Osimhen in avanti non è lo stesso: “Ennesima bella figuraccia… Spalletti senza Victor la musica lì davanti cambia parecchio”. C’è poi chi fa notare: “Oggi la colpa non è solo dell’allenatore ma di chi ci ha lasciato in queste condizioni a due partite importantissime, dimettendosi in piena estate.” I tifosi italiani capiscono il momento no dell’Italia e non giustificano il sistema calcio italiano: “Cos’altro deve succedere per far aprire gli occhi a un sistema, a un paese? Viviamo una crisi da mancanza di talento, non c’è qualità, non ci sono campioni. Il problema è il lavoro inadeguato dei vivai!!!”. C’è poi chi ironizza su Spalletti: “Passi avanti immediati della nazionale con Spalletti, stavolta riusciamo addirittura a strappare un bel pari contro la Macedonia”