Record del mondo per Egonu: sua la schiacciata più forte di sempre

17-07-2022 21:25

L’Italia della pallavolo femminile ha trionfato per la prima volta in Nations League nella sua storia, battendo in finale il Brasile 3-0. Una vittoria schiacciante delle azzurre, trascinate come sempre dalla fuoriclasse Paolo Egonu, autrice di 21 punti contro le verdeoro.

La leader azzurra, classe 1998, si è dimostrata ancora una volta la giocatrice più forte del mondo, come aveva fatto già capire durante gli Europei vinti qualche mese fa. Al termine del match contro il Brasile, Paola Egonu è stata nominata miglior giocatrice della finale e Mvp della competizione: in carriera, l’opposto della Nazionale è stata già nominata MVP del campionato italiano, MVP della Champions League, MVP del campionato mondiale per club, MVP del campionato europeo e appunto MVP della Nations League.

Ma il record che stupisce dopo questa sera è un altro: quello della schiacciata più potente della storia del volley femminile. Con una schiacciata a 112,7 km/h, la campionessa azzurra ha stravolto le leggi della fisica, superando i 110,3 km/h che erano stati fatti segnare dalla serba Tijana Boskovic, circa un anno fa.