Recuperi A1: Trento vede la Final Eight, Fortitudo a picco

12-01-2022 23:04

Dopo i cinque recuperi della 15ª giornata giocati domenica 9 gennaio, la Serie A1 di basket ha visto disputarsi altre due partite che erano state rinviate nelle scorse settimane a causa dei vasti focolai di Coronavirus.

Nelle gare valevoli per la 13ª giornata Trieste è passata a Cremona per 80-75, mentre la Dinamo Sassari ha vinto con largo margine in casa della Fortitudo Bologna per 103-84.

I giuliani, privi di coach Ciani, sostituito dall’assistant coach Marco Legovich, hanno conquistato due punti fondamentali per la corsa alla Final Eight: grazie a questo successo, infatti, Trieste, trascinata dai 23 punti di Corey Davis, è salita al terzo posto della classifica, appaiando Trento.

Cremona, invece, resta al penultimo posto della classifica e ha incassato la settima sconfitta nelle ultime otto partite: non bastano alla squadra di Galbiati i 22 punti di Jalen Harris.

Lombardi appaiati alla Fortitudo, mai in partita contro la Dinamo di coach Bucchi, che infila la terza vittoria consecutiva in campionatso e conserva qualche speranza di chiudere l’andata tra le prime otto della classifica.

Per i sardi, che hanno preso il largo dal secondo periodo, 20 punti di Gerald Robinson e Christian Mekowulu.

