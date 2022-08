Red Bull: ecco l'obiettivo di Max Verstappen per Zandvoort

31-08-2022 15:16

Non sbagliare, controllare, terminare le gare e amministrare l’ampio vantaggio fin qui conquistto.

Facile a dirsi, un pò meno a farlo. Già perché in Olanda Max Verstappen potrà si contare sul pubblico a suo favore, ma dovrà fare i conti con una Ferrari che cercherà di mettere in pista le residue speranze per riaccendere il campionato. Poche, pochissime, ma la Rossa andrà al massimo per cercare di rovinare la festa all’alfiere olandese della Red Bull.

Certo è che il mondiale è in mano a Max Verstappen e difficilmente se lo farà sfuggire. La doppietta si avvicina grazie anche a quanto successo in Belgio, a Spa, settimana scorsa. Adesso i punti di vantaggio sul secondo in classifica, il compagno di scuderia Sergio Perez, sono 93: un gap che dovrebbe metterlo al sicuro da eventuali disastri futuri.

Ecco perchè al momento Max vuole amministrare. Forse per quest’anno è finito il tempo dei rischi, ma con quasi 100 punti di vantaggio la scelta è comprensibile. Max ora può accontentarsi anche di otto piazzamenti sul podio per festeggiare la conquista dell’iride.

“Dopo il successo del weekend di Spa, non vedo l’ora di scendere in pista in Olanda – ha dichiarato Verstappen – la pista di Zandvoort richiede molta più deportanza a livello aerodinamico, quindi sarà più difficile per noi essere dominanti, mi aspetto che la Ferrari sia in vantaggio sotto questo punto di vista rispetto a noi. Naturalmente voglio un buon risultato, ma è importante segnare sempre dei punti, speriamo di poter fare un buon lavoro. Sarà bello avere la mia famiglia a sostenermi, mi godrò il weekend con tutti i tifosi, sarà davvero pazzesco”.