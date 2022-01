Red Bull, Horner: "Hamilton? Non ci interessa cosa farà"

27-01-2022 11:00

Il team manager della Red bull Christian Horner in un’intervista a Wion ha parlato del futuro di Lewis Hamilton: “Speriamo certamente che Lewis potrà essere di nuovo in pista quest’anno sta ancora guidando a un livello incredibile. Sia lui che Max hanno disputato un campionato tutto loro nella scorsa stagione risultando inavvicinabili per gli altri concorrenti. Tuttavia, si tratta pur sempre di una sua scelta. È la sua carriera, e le decisioni spettano a lui. Sono sicuro che sceglierà ciò che è meglio per lui ma, in ogni caso, non sono affari nostri”.

Secondo Horner, quella passata è stata la migliore stagione degli ultimi 30 anni: “Penso che lo sport sia tutto basato sulla competizione, quando un team o un pilota vince per diversi anni consecutivi diventa meno attraente. Quindi, penso che grazie alla grande rivalità vissuta tra le squadre ed i due piloti, sia stato un anno fantastico. Il migliore, credo, che la Formula 1 abbia avuto da 30 o 40 anni”.

